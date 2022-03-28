搜索畫面公開！前和碩副總失蹤「下雨恐失溫」 最新進度曝

65歲前和碩聯合科技資深副總裁蔡進國，26日獨自到三峽滿月圓登山失蹤，音訊全無，女兒隨即報案，並在臉書社團貼文懸賞100萬，目前各界全力協助搜索，警消派出40人，義消20人、山難救助協會7人、林務局2人，最新搜索畫面曝光，新北市消防局回應今日（28）至下午3點50分仍無所獲。

新北市消防局表示，目前搜救共分7條路線，包括雲森瀑布、中坑產道、熊空南山O型路、森林小舖、蜜蜂世界、拉卡山，另外請3人沿產業道路搜索路上；據了解，昨日下雨變冷，蔡男又是輕裝上山，最怕遇到失溫狀況，因此有可能躲在山洞等避雨處，由於3日為搜索的黃金時間，消防人員已沿山路、水路搜尋。

前和碩副總登山失蹤 車輛尋獲最後駕車畫面曝

先前有多次搜索經驗的「捷克跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也已加入搜索行列。根據家人提供訊息，蔡進國26日一早登山，身穿淺藍色上衣、卡其色褲子，身背黑色後背包、最後訊號位置在三峽區，地點於滿月圓登山步道，第一停車場。

據了解，蔡進國原先計畫從滿月圓的天德街走別三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，由於蔡男平常有爬山的習慣，一般來說都是爬6小時的路線，這次失蹤超過1天，也令家屬倍感焦急，提出100萬懸賞尋人。