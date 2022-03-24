烏克蘭部隊以雷射導引飛彈反擊俄羅斯坦克

俄軍侵略烏克蘭已１個月，看來戰爭只會變得更血腥。隨著一天天過去，遲遲無法停火，要達成強有力的和平協議似乎不太可行。

《動力》（The Drive）網23日分析指出，姑且不論俄羅斯有沒有在烏克蘭達成軍事目標，幾乎就所有可以想到的層面來說，它都失敗了。更糟的是，要是他們成功征服烏克蘭，將面臨前所未見的暴亂。

在世上最富有的國家資助下，烏克蘭絕對將充斥著先進反裝甲和防空武器，並將由更強硬的戰士主控。從種種跡象看來，對俄羅斯來說，這場戰爭都沒有正面的結果。俄軍可以贏得任何戰鬥，並攻占任何城市，但實際上他們已經輸了。

俄軍大大誤判了一連串關鍵的戰術現實，其中包括烏克蘭人的團結和戰鬥意志、烏克蘭政治領導階層的勇氣、防空能力和求生本領，還有北約（NATO）和歐盟（European Union）的決心。更糟的是，莫斯科嚴重高估了自身的戰力，其中包括空軍的戰力、遠攻武器必要的數量和可靠性、地面部隊的素質和決心，尤其是持續進攻所必要的後勤。