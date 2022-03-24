一名網友逛傳統市場時，買了1斤的小章魚回家，準備處理來吃的時候，卻發現有一隻小章魚長得不太一樣，讓他不敢吃。對此，老字號海鮮店家則表示「那是藍環章魚！」專家則補充說明，藍環章魚毒性排名世界前三，分泌的神經度速會癱瘓肌肉、阻止血凝，數分鐘內可以殺死26個成年人。

一名網友在臉書上發文詢問，他在3月22日早上去傳統市場買菜時，發現有個海鮮攤販有賣小章魚，因此他就想說買1斤回去吃看看，結果回家卻發現有隻小章魚長得不一樣。從照片中可見，長相不同的小章魚，身上布滿深褐色斑點。

該網友表示，事後他回去詢問販售小章魚的攤販，那隻長相奇異的小章魚的品種，結果對方說「這比一般小章魚的品種還貴！」但另一家老字號海鮮店長卻說「這是擁有劇毒的藍環章魚。」因此當天買的所有章魚他都丟了，實在不敢冒險來吃。

藍環章魚。（圖／翻攝自細說淡水）

行政院農委會《農業知識入口網》上提到，藍環章魚身長約10至20公分，身上常見褐色與黃褐色的斑紋，當牠們受刺激以後，身上的斑紋會變成鮮豔的藍綠色，身體則會呈現黑色。藍環章魚可由口腺分出毒液，藉由叮咬使人中毒。

根據《民視新聞》報導，中山大學海資系助教劉商隱說，藍環章魚身上的「河豚毒」屬神經毒，毒液都在唾液腺裡，透過咬人將毒液注射到人體。被咬到以後，毒液會癱瘓肌肉、阻止血凝，毒性排世界前三，數分鐘內可殺26個成年人，1公克的毒液可殺死上千隻老鼠，比眼鏡蛇還要毒50倍。