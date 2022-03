努力創造美味話題與最佳食感體驗的雲端廚房Just Kitchen(JK廚房)宣布,獨家引進的MrBeast Burger品牌將以亞洲首部快閃餐車進駐ATT 4 FUN 信義店再掀話題。Another Wing by DJ Khaled也推出與美國同步全新的辣脆雞堡,吸引更多食客嚐鮮。

MrBeast Burger創辦人吉米·唐納森Jimmy Donaldson(MrBeast野獸先生)是《富比士》雜誌2021最高收入YouTuber冠軍(年收入5,400萬美元,約15億台幣),他擁有9,170萬訂閱者,其影片在YouTube觀看人次超過14億次,在台灣也有大批狂熱粉絲。

Just Kitchen(JK廚房)不只成功將最強 YouTuber 所經營的 MrBeast Burger 獨家引進台灣,亦成功打造亞洲首部 MrBeast Burger 實體快閃餐車,即日起至5月16日進駐信義商圈ATT 4 FUN,品味最潮美式漢堡的當下,更能與台北最具代表性風景101大樓一同入鏡、打卡,打造另類的台灣與美國交流體驗。

Just Kitchen(JK廚房)行銷總監李沁朗表示:本次MrBeast Burger快閃餐車,除了提供給現場消費者現點現做的美食新選擇,也希望能藉由這次難得的機會,將台灣經典地標宣傳給全世界。而若時間無法配合前往,也能透過各大外送平台於全台19家門市進行線上點餐,體驗原汁原味的美式漢堡。

MrBeast Burger快閃餐車進駐地點在ATT 4 FUN 信義店旁廣場(松壽路與松智路口),平日營業時間為11:00至22:00,週五、週六至23:00。目前提供美式雙層漢堡、雙層特製牛肉堡、翻轉起司堡、霹靂波浪薯、原味波浪薯等人氣產品供民眾嚐鮮。清明連假將至,民眾除了至信義區MrBeast Burger快閃餐車尋「堡」,亦可於Ubereats和foodpanda兩大外送平台訂購外送全品項產品,不出門就可以享用美食。

ANOTHER WING by DJ Khaled是美國知名饒舌歌手DJ卡利(DJ Khaled)2021年11月新創的雲端美式辣雞翅品牌,亦由Just Kitchen(JK廚房)在去年12月搶「鮮」引進台灣。

自在台灣上線以來,ANOTHER WING by DJ Khaled外酥內嫩的帶骨雞翅、無骨雞翅和炸雞柳即受到許多饕客愛戴。Just Kitchen(JK廚房)接續好評,近日再推與美國同步的「Miami Like It Sandwich 辣脆雞堡」。辣脆雞堡結合酥脆雞柳、清爽的醃漬紫高麗菜,搭配上招牌的美式辣醬與美乃滋,多層次的口感令人心動。在Ubereats與foodpanda兩大外送平台訂餐,「Another Wing by DJ Khaled 美式辣雞翅 X Just Kitchen」新品可享8折優惠,美味辣脆雞堡目前饗受價216元,也可搭配多元專薯和飲料套餐,只要296元即可享受DJ卡利最愛的漢堡滋味。