政治大學地政學系主辦的「全球國際城市的新視野」系列講座，由政大社會科學學院、地政學系系友會與華南金資產管理股份有限公司指導和支持，第四場活動邀請到基隆市長林右昌蒞臨分享。

林右昌先以自己求學期間的故事作為開場，同是規劃科系背景出身的林市長，在1990年代就讀台大城鄉所時，便開始對跨國城市的比較研究感興趣：「如今社會媒體用同個標準衡量每個城市，是否合適？」林右昌向學生們拋出問題，並以基隆為例，將演講拉開序幕。

林右昌指出，上任之初的基隆市曾經是自殺率、離婚率及失業率等三高之冠，也被票選為全台最不快樂、不幸福的城市。不僅如此，在他上任前基隆市債台高築，但在他上任後 ，負債比率逐年從47.37%降低至29%。

林右昌去政治大學地政學系主辦的「全球國際城市的新視野」系列講座演講。（圖／政治大學地政學系提供）

林右昌坦言，基隆市府從未進行組織改造，猶如一台老爺車，過冗的區公所、戶政事務所、甚至學校，讓基隆多出許多行政人員。在先天與後天上的重重阻礙下，一座城市該如何重塑光榮與自信？林右昌認為，應該要突破政府體制與官僚慣性的障礙。例如縣市合併議題，他便不以政治方式思考，而是以一千萬人口的尺度進行市政治理與城市規劃。

林右昌觀察到「一個核心兩個翅膀，河谷廊帶串連首都」，世界各大城市交通便捷的關鍵在捷運系統的完善。目前，在地理環境上，北五堵至南港高鐵僅需13分鐘，若能搭配基隆捷運，將能拉近城際距離。

林右昌解釋，台鐵捷運化多年來無法執行，一部分問題在於兩者企業組織與運行邏輯全然不同，但更大的問題在於「台北的盲腸」- 七堵到樹林段。這段範圍必須提供更多元的路線，運載人與貨物，而南港至板橋則是全面地下化，兩者介接上的障礙使得班次無法有效提升。也因此，基隆需要一個符合現代及地方的捷運系統。

林右昌也介紹了市港再生標竿計畫，他苦笑說這是在「太歲頭上動土」，原因在於該用地95%面積屬於鐵路、海港、海軍軍方等國產署管轄土地，而基隆市府實際擁有的土地面積不到5%。他直言，這雖然應該是屬於行政院層級的計畫，但基隆市無法再等待了。協調各機關不易，他一方面活用都市計畫的執行權，一方面保證港公司權益，於是得以順利持續推動。

除了硬體改造再生，基隆市也注重歷史與文化的永存。大基隆歷史場景整合再現計畫即一改平常城市規劃對文化的忽視，由文化部門與文資作為核心價值，進行規劃。在提升市民快樂與幸福感上，林市長提出了正濱漁港色彩計畫，將都市設計納入思考，考量基隆氣候濕冷，因此規劃溫暖色系色彩。無心插柳柳成蔭，此舉使得該地成為熱門打卡景點。如今該地漁村生活照舊，並沒有被全然觀光化，民眾也開始自主監督港邊與街道整潔，這裡不再是髒亂惡臭的海港。

林右昌也就基隆河谷廊帶的整體開發以及基隆港轉型侃侃而談。基隆河谷廊帶的整體開發，在中央與地方的合作下，最後解編了約一百多公頃的「假山坡地」。而基隆港也逐步從服務「貨物」轉為服務「人」。

林右昌直言，國家需要宏觀的國家政策，並舉例社宅政策，他再三強調，政府應該就各地不同的現實環境條件進行整體且宏觀的目標設定。「誰說台北的社會住宅只能蓋在台北市？」他相信這是整個大台北都會區的共同議題，需要靠國家摒除政治歧見進行有力的規劃與推行，而狹隘的地域主義不利於城際接合。林市長點出，應該基於TOD的概念，將社會住宅蓋在交通節點周邊，藉以一舉解決居住與交通的問題。

演講的最後，林右昌鼓勵學生從不同的思維來看待事情，做出最合適的決策。他也為地政系學生們指出在學校及職場上應努力的方向，他認為無論是領導人或是規劃者，都要具備整合不同專業的能力、以及規劃未來的想像力，而領導者尤須在專業及領導統御之上擁有一個開放的心胸。找對問題、準備好答案，並對症下藥！基隆市的華麗轉身，讓我們看到不可能也能變成可能！

此次，一起與會的基隆市地政處蘇昱彰處長也是地政系友，許久沒回到政大，在演講後有感而發：應打破原有傳統式的地政系（原法學士）拘泥的想法，單就不動產規劃或開發一項，是需要很多知識及智慧的結合。有關不動產相關的事務（例如：地盡其利而言）包羅萬象，是各種知識總合，也會隨時間軸及人的價值認知不斷的轉變。並且由衷地認爲地政學系此次的系列講座，正可以給學生更多機會提升視野看世界，以後畢業後入世時能有較多的機會及競爭力。