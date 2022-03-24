俄羅斯入侵烏克蘭，讓我國兵役是否延長近期受到議論，國防部長邱國正昨表示，已經成立專案小組，並不打算透過修法達成。對此，行政院發言人羅秉成今天表示，現行規定兵役期最長一年，若要未超過不需要修法，整體需要審慎評估，例如訓練強度加強，且行政院核定後，仍有一年準備期，並非核定後就實施。

羅秉成指出，現行常被義務役最長一年，經公告後可在行政院核定後一年調整，從這次俄烏戰爭可以看到，兵源戰力有檢討空間，國防部也在參考相關意見，評估是否延長、如何延長，需要審慎評估，多方蒐集。

羅秉成說，現在在不對稱作戰思維中，要調整役期，配套儒訓練強度加強、四個月軍事訓練等，反而造成兵役等待期過長，光是等待就要花大半年，會影響就業市場，因此役期不是說延長就延長。

羅秉成表示，在不修法的情況下，如何將4個月的軍事訓練役期延長到1年，需經過國防部會同內政部討論後報行政院，且在1年前核定，不是核定後就實施，目前尚未定案。

羅秉成強調，兵役制度對民眾生涯規畫影響很大，相關變革或處理，需要多方跨部會與社會對話，若有定案會盡快對外說明，以利大家預先安排準備。