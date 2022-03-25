18歲公民權今天以109票三讀通過，送出立法院。台少盟呼籲各界共同關注18歲公民權修憲議題，尤其在民法已修法為18歲成年、公投法也修法成18歲可投票的現況下，18歲沒有投票權已經是無比荒謬的可笑事實，亟需全體公民一起監督督促朝野各黨，以實際行動展現對年輕族群的支持。

台少盟理事長林月琴表示，今天的三讀通過只是開始，所有關心青少年權益的夥伴們要繼續努力，一起衝過965萬票的公民複決門檻，讓18歲公民權成為事實，透過權利的賦予，支持鼓勵青少年朋友參與公眾事務，共同投入關注氣候變遷、租稅正義、年金改革、土地正義、政策資源投資、交通安全等攸關未來的重要議題。

十八歲公民權運動發起人、監察委員葉大華表示表示，這是18歲公民權邁向歷史性的一刻，2005年開始，她與眾多公民團體拋出下修投票年齡至18歲議題以來，經歷各界諸多質疑與挑戰，加上我國修憲公投的高門檻，始終無法讓已是亞州最民主國家的台灣青年們接軌國際民主潮流，還權青年落實世代正義。

但動保權未能提案至院會討論，動保團體指出，從2015年起即開始倡議動物保護入憲，由多個動保團體組成的動物保護立法運動聯盟，更在本屆國會選舉前即提出訴求，最後獲現任立法院4黨8委員提案，99位委員連署，可說是除了18歲公民權外，75個修憲提案中，最有共識的修憲案。

動團重申，憲法彰顯的是政治共同體的精神與價值、國家典章制度的依歸與準繩。並再度呼籲修憲不能缺動保，台灣社會應尊重動物的生命尊嚴，國家應規範各種動物利用，避免讓動物承受不必要的痛苦，讓動物的痛苦減到最低。