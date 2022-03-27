立法院通過攸關18歲公民權的憲法修正案，將交付公民複決，立法院長游錫堃強調，立法院星期一將進行公告，而公告6個月後就會送交中選會進行公民複決，其他修憲議題不會因此停止，若朝野願意對廢考監進一步研究，他很樂意繼續協調。

游錫堃今出席台灣傷痕歷史研究者黃惠君撰寫的新書「二二八反抗運動：台灣爭取民主之路」新書發表會受訪時表示，大多數的台灣人希望台灣變成一個正常國家，而所謂正常國家，就是變成國際上都能承認台灣是個國家，並且能參加聯合國，但要達到這個目標還有很漫長的路。

游錫堃表示，關於台灣要實現正常國家的目標，在體制上有很多須先正常化的，尤其在憲法上，明明是三權分立，為何要叫五權憲法？大家都知道美國、日本、英國是三權分立，若台灣要三權分立就必須廢除考監，其他還有很多體制可以檢討，如果要檢討就要修憲。

他說，這次很高興18歲公民權能通過，立法院星期一會進行公告，公告6個月後，中選會會進行複決，並不因為18歲公民權通過，其他修憲議題活動就都停止，立法院仍會繼續協調。

游錫堃強調，不過其他修憲要在這一次地方選舉來不及，如果配合總統大選還是有機會的，朝野各黨如果研究後，願意對廢考監進一步研究、推動，「我很樂意繼續協調」。