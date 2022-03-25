房地美（Freddie Mac）公布，截至3月24日止該周，30年期固定抵押貸款利率均值由前一周的4.16％上揚至4.42％，創逾三年新高。

房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）指出，節節上揚的通膨、地緣政治不確定性加劇、Fed的行動推升利率走揚並打擊消費者的購買力。簡言之，房貸利率增加與房價不斷上漲，都令人們每月貸款費用增加。

房貸利率連周竄升，前周（到3月17日為止當周）30年期固定房貸利率均值為4.16％，此為2019年5月以來首度突破4％，並寫下2009年迄今最大的兩周漲幅。

此外，15年期固定房貸利率均值則躍升24個基點至3.63％，5年期追蹤國庫券指數的混合型可調整房貸利率勁揚17個基點至3.36％。

房地產網站Realtor.com經濟研究部門經理拉提尤（George Ratiu）表示，以當前利率來看，購買中階價格房屋的買家，每個月支付房貸要比一年前多出逾300美元。