台北市議員兼國民黨副祕書長羅智強展開「1000公里傾聽桃園」活動，以此決定是否參選桃園市長，但地方卻傳出「圍強計劃」，另有在地議員直言，只是目前桃園不管黨籍議員還是黨團氛圍，還是不希望以「空降」的人成為市長。對此，媒體人韋安昨(25日)晚間分析4點指出，「防強如防賊？」空降應該是中央徵召指派，但羅是自我意志，且目前國民黨在桃園有點實力的人選，還沒有一個明確表態。

根據《中評社》23日報導，桃園市議員褚春來表示，羅智強在空戰能力確實沒話說，操作議題手法也算蠻到位，蘆竹也有一批人對羅相當死忠，只是目前在地不管黨籍議員還是黨團氛圍，還是不希望以「空降」人選成為桃園市長，因此呼籲黨主席朱立倫趕快出面協調。

對於國民黨桃園市長人選，韋安提出3點分析，第一，「空降」應該是中央徵召指派，羅智強是自我意志。想去桃園在選情本來看好，現在已經開始不利藍營的情況下「背水一戰」，何來「空降」之說？第二，目前藍營在桃園有點實力的人選，都還沒有明確表態要出來選的人，羅去炒熱氣氛也是好事。

另外，韋安直言，所謂「訂規則」，就學學民進黨，讓有意願的人一起出來初選看民調，把最強的人選找出來，以及羅智強本人1000公里行腳，就是知道要真愛桃園，必須以雙腳走在土地上去取代從空而降。

最後，韋安認為，桃園並非非羅智強不可，而且據了解羅的民調支持度，目前也不比其他藍營在地的強，不過連個比賽的機會都不給他，實在是還活在「古代」，何必把自己同志當「賊」一樣防範。