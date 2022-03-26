台北市議員兼國民黨副祕書長羅智強展開「1000公里傾聽桃園」活動，以此決定是否參選桃園市長，但地方卻傳出「圍強計劃」，另有在地議員直言，只是目前桃園不管黨籍議員還是黨團氛圍，還是不希望以「空降」的人成為市長。對此，媒體人韋安昨(25日)晚間分析4點指出，「防強如防賊？」空降應該是中央徵召指派，但羅是自我意志，且目前國民黨在桃園有點實力的人選，還沒有一個明確表態。
根據《中評社》23日報導，桃園市議員褚春來表示，羅智強在空戰能力確實沒話說，操作議題手法也算蠻到位，蘆竹也有一批人對羅相當死忠，只是目前在地不管黨籍議員還是黨團氛圍，還是不希望以「空降」人選成為桃園市長，因此呼籲黨主席朱立倫趕快出面協調。
對於國民黨桃園市長人選，韋安提出3點分析，第一，「空降」應該是中央徵召指派，羅智強是自我意志。想去桃園在選情本來看好，現在已經開始不利藍營的情況下「背水一戰」，何來「空降」之說？第二，目前藍營在桃園有點實力的人選，都還沒有明確表態要出來選的人，羅去炒熱氣氛也是好事。
另外，韋安直言，所謂「訂規則」，就學學民進黨，讓有意願的人一起出來初選看民調，把最強的人選找出來，以及羅智強本人1000公里行腳，就是知道要真愛桃園，必須以雙腳走在土地上去取代從空而降。
最後，韋安認為，桃園並非非羅智強不可，而且據了解羅的民調支持度，目前也不比其他藍營在地的強，不過連個比賽的機會都不給他，實在是還活在「古代」，何必把自己同志當「賊」一樣防範。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。