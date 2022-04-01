2024大選在即，桃園市長鄭文燦1日參加周玉蔻《新聞放鞭炮》節目大談選戰，他強調沒有口袋名單、沒有指定接班人，只要是民進黨提名桃園市長候選人，他會全力輔選上壘，由於北北桃連動，預計5至6月會一起公布下屆市長人選。

鄭文燦說，2018年民進黨遇上「韓流」、年改抗爭，不過現在大家對民進黨執政，國際上獲得更多支持、有很多國家逐漸關注台灣很有感，每個從政者都必須體認到民意是會變動的。

談及下屆桃園市長人選，鄭文燦表示，先前外界說他指出新竹市長林智堅已不在名單中，並不是這樣，他的意思是桃、竹有很多政策交流，會用電話討論疫情，但林的政治活動足跡都在新竹，沒有任何參選的動作，而林目前有2個主要課題，包括竹竹合併恐來不及在他任內完成、要協助黨在新竹選出合適下屆人選。

衛福部長陳時中呼聲也很多，鄭文燦笑說，陳時中是很溫暖的人、支持度很高，但他只跟陳時中談過疫情，沒有促膝長談要選桃園市長。鄭指出，預計5至6月北北桃會一起決定人選，而台中應該會再更早一點。

民進黨人選還在評估，國民黨也動作頻頻，鄭文燦坦言「國民黨在桃園已經產生亂格局」，台北市議員羅智強到桃園苦行，他並不反對，不過就他所知，國民黨主席朱立倫先前曾說過不贊成羅空降，而桃園市議長邱奕勝則認為立委呂玉玲是在地出身、民眾接受度會較高，這是國民黨自己的課題，不管怎樣他對民進黨未來會推出的人選有信心可以贏得選戰。