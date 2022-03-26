美國及其盟友近來多次討論要凍結俄羅斯的黃金儲備，限制俄羅斯動用黃金儲備的能力，但俄羅斯央行25日發布公告，為平衡國內貴金屬市場的供需，央行將從28日起以固定價格向信貸機構購買黃金，3月28日至6月30日期間的購買價格為每克5000盧布（約52美元）。但因收購價比市場價低二成，央行此舉令外界質疑是否要搜刮境內的黃金。

美國財政部24日宣佈，禁止美國個人參與任何涉及俄羅斯央行、俄羅斯財政部、俄羅斯國家財富基金的交易，包括與黃金有關的交易。這是美國財政部首次向黃金市場明確表示，停止與遭到制裁的俄羅斯實體打交道。

不過，俄羅斯央行25日表示，所有黃金外匯儲備中的黃金都在俄國內，存放在央行的金庫。據統計，截至2月1日，俄羅斯持有7390萬盎司的黃金儲備，價值約1320億美元。

財經金融部落格零對沖（Zero Hedge）分析，俄央行此舉有2個目的，一是為SWIFT受限的銀行提供流動性，二是加速去美元化計畫，集中更多黃金。值得注意的是，央行喊出每克5000盧布的收購價，明顯比當前的市場價6048盧布低了20%，似乎意味著央行認為盧布對美元匯價應該進一步升值。

Gold Newsletter主編Brien Lundin認為，西方國家的制裁像是警告俄羅斯應該盡快收回黃金，如果出現這種情況，將使黃金市場激烈震盪。