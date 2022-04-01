針對立委高金素梅質疑蔡政府跟著歐美經濟制裁俄羅斯，卻沒有沙盤推演或盤點我方面臨的經濟衝擊或損失，經濟部長王美花（右起）、行政院長蘇貞昌、國發會主委龔明鑫上台備詢，王表示能源部分已尋求其他國家進口。（姚志平攝）

俄烏開戰，蔡政府宣布對俄羅斯展開經濟制裁，立委今在立法院質詢時指出，國內有8家壽險業認列減損高達百億，而華碩及宏碁因配合政府抵制不再出貨，相關損失是自行認列或政府將補助？國發會主委龔明鑫表示，壽險業「只是提列準備而已」，等戰爭結束就能沖回來；經濟部長王美花則說，每個公司要怎麼布局全球，會考量公司的商譽與形象，政府只是針對「敏感性軍用商品」禁止出口。

金管會主委黃天牧上月9日於立法院財政委員會，針對烏俄戰爭對我國金融市場衝擊提出報告；當時黃天牧表示，據金管會掌握，國內共有8家壽險業持有俄羅斯債券，估提列減損將超過100億。另方面，台灣科技大廠宏碁、華碩也因被點名，於上月陸續對外發出聲明，其中華碩聲明停止對俄羅斯市場出貨；宏碁則表示恪守國際間貿易相關法律規定，目前衝突造成貨物運輸困難，暫時沒有出貨俄羅斯。

面對民間企業因政府制裁俄羅斯行動的「壓力」而陸續面臨影響，立委高金素梅今質詢行政院長蘇貞昌時表示，近日網路流傳俄羅斯開始反制台灣的制裁，儘管外交部已出面澄清，但從流傳的內容來看，一旦俄羅斯真的要反制台灣，大概也會這麼做。因此，有關外傳俄羅斯沒收台灣債券55億、沒收金控銀行股票債券1050，這是真的嗎？

國發會主委龔明鑫則說，沒有這些事情，倒是有些銀行因為有買俄羅斯債券，已經開始認列可能會變呆帳。

蘇貞昌表示，戰爭最受害的是人民，發動戰爭該被譴責、被抵制；台灣對俄羅斯的抵制，會和民主夥伴一起行動，若因此造成人民有任何衝擊，政府自當協助。

高金素梅追問，俄羅斯確實已將台灣列入不友善國家，相關損害也陸續出現，目前台灣已有8家壽險公司損失超過100億，政府是否有進一步盤點還有哪些公司，因為持有俄羅斯債券後卻因國際制裁而遭受損失？

龔明鑫表示，這只是提列準備而已，如果烏克蘭跟俄羅斯戰爭結束，恢復的話就能沖回來。

對於宏碁、華碩面臨的壓力，高金素梅指出，台灣以往很自豪出口貿易，宏碁、華碩辛苦打拼下打開俄羅斯市場，如今他們受到的損失有盤點嗎？

對此，蘇貞昌回應，「相關公司，他們自己都有做了決定，我有看到相關的報導。」

高金素梅質疑，這種說法，代表宏碁、華碩「不得不對俄羅斯停止出口」，損失必須自己認列嗎？經濟部長王美花表示，「事實上每個公司他的全球布局，他要怎麼做，他的公司會考量公司的商譽與形象。」

高金素梅強調，制裁俄羅斯是政府的政策，難道不該協助民間廠商的損失？王美花僅回應，政府現在是針對「相關敏感性的軍用商品」禁止出口。對此，高金素梅無奈地說，這麼嚴肅的問題，卻這樣回答這種講法，真的會被全民笑。