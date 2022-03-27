每年4、5月，台灣都會有大量紫斑蝶由南返北部繁殖，但在全球暖化的影響下，蝴蝶越冬的生態也跟著減少。導演詹家龍耗時5年、花費數百萬元拍攝紀錄片《消失的紫斑蝶》，規畫進行校園推廣，將透過公益放映邀請學生到戲院上一堂寶貴的生態課。

2000年開始，詹家龍接下政府委託的生態研究與復育工作，開始積極推動民間紫蝶義工培訓、四處演講與籌辦活動。他表示：「以前我都在跟蝴蝶講話，一直到保育紫班蝶之後，才開始跟人講話，反而讓我理解到要怎麼保護牠。」

為了自己最愛的蝴蝶，詹家龍也從追著蝴蝶的男孩，成為了串聯全台行動的號召者。2007 年，他集眾人之力，推動「國道讓蝶道」保育措施，每年清明前後，國道三號林內路段都會為北返的紫斑蝶設置護欄、必要時還會封閉外側車道，確保紫斑蝶的「返家安全」。

「人類需要與其他物種共存，即使牠們是微小的蝴蝶。」詹家龍表示，與蝶共存的行動，需要讓大眾看見，因此他扛起沈重的攝影設備走進深山，希望捕捉每一幕曾感動他的畫面，因而誕生紀錄片《消失的紫斑蝶》。

為了捕捉瞬息萬變的生態變化，製作團隊除了耗費大量心力蹲點觀察，也使用4K、1000格高速攝影機捕捉生物細微變化，更動員5000多位義工投入紫斑蝶保育行列，同時也曾意外拍下預期之外的驚喜畫面，像是蝶蛹羽化過程中的顏色變換、蝴蝶也會有「車禍」的場景，每一格都是難以複製的自然奇觀。

「我希望大家發現，原來有蝴蝶，真的是一件很美好的事情。」詹家龍表示，儘管紀錄片已經拍攝完成，後期的製作與上映費用等龐大資金缺口，可能讓《消失的紫斑蝶》無法在大銀幕上讓大眾看見。

為了不讓導演與製作團隊的努力白費，團隊發起《消失的紫斑蝶》紀錄片製作暨校園推廣計畫，希望可以集結大眾力量，在募集第一階段紀錄片的後期製作、以及第二階段海內外發行費用。更多計畫內容可參閱官網：（https://backme.tw/ref/mYD2r/）