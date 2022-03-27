多縣市爆出疫情，面對國內疫情升溫，第四劑會不會發生在台灣？北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇認為，「對老年人可能會！」年輕人如果是在低重症率的情況之下，持續接種似乎並不需要，但是老年人仍有可能就會躲不掉季節性的接種。

姜冠宇說，第三劑覆蓋提升至5成時，難免會產生疑惑，第三劑續航力足夠撐到台灣完全開放嗎？ 「答案是，打完續航五個月，可能剛剛好。但是明年不知道。」

至於第四劑是每個族群都需要嗎？姜冠宇表示，答案是對年輕人可能已經不需要，但是老人可能從此需要季節性接種。

「這個就陷入了困境，或說這是目標設定的問題。」姜冠宇指出， 目前資料顯示，如果要追求抗感染的共存，那就真的每超過約莫5個月後大家都還要再施打，沒完沒了。

姜冠宇認為，如果是追求抗重症的共存，年輕人如果是在低重症率的情況之下，持續接種似乎並不需要。但是老年人仍有可能就會躲不掉季節性的接種，會不會就此設定老人疫苗卡就不知道了。

姜冠宇表示，以現在來看，台灣第三劑的續航力很可能剛好就是迎接上「753政策」的隔離3天最後階段，「但是一有新的變異株，又可能隨時會翻盤」。