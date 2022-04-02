全台新冠疫情多點爆發，近日疫情急遽升溫，加上台中大甲鎮瀾宮媽祖將於連假後起駕遶境，展開台灣地表最大規模徒步遷徙活動，台中市衛生局呼籲民眾務必落實實聯制，有意參與遶境的信眾，打完第三劑追加劑才能憑小黃卡或識別證參與盛會。

台中市政府衛生局表示，為全面防疫，中市府已於3月31日發出實聯制簡訊約3萬6000筆，因應國內本土疫情嚴峻，市府啟動社區快篩站，累計已篩檢1502人，結果均為陰性。

衛生局指出，不少外縣市確診者足跡遍布台中市市區，4月6日前，市府在中港澄清醫院、林新醫院、台中醫院、台中榮總醫院、平等澄清醫院、童綜合醫院、大里仁愛醫院、國軍台中總醫院等8家醫院，開設社區快篩站，呼籲有足跡重疊的市民可安排時間前往篩檢。

另外，因應疫情、大甲媽祖遶境活動第3劑疫苗接種需求，台中市本周末在文心森林公園、台中火車站、家樂福西屯店、東協廣場等地點，持續開設疫苗接種站；明天3日上午在大甲慈濟靜思堂，亦將加開莫德納疫苗接種站，採取隨到隨打，限額接種，呼籲信眾把握機會盡速完成三劑疫苗接種，以便安心參加繞境活動。

接種相關資訊可至衛生局網站查詢，網址 https：//www.health.taichung.gov.tw/1937954/post。