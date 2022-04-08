直播》大甲媽遶境起駕 馬英九扶轎 綠營大咖皆缺席 22:132022/04/08 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為2020年大甲媽祖遶境。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 大甲媽祖將於今天(8日)晚上11點起駕，不少信徒不畏疫情，熱烈參與，繞境9天8夜後，預定17日晚間回鑾安座。鎮瀾宮董事長顏清標呼籲參與進香的信眾，必須打滿3劑的疫苗，沿途禁止「鑽轎腳」。 大甲媽遶境行程長達9天8夜，將經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市共170間宮廟，全程約340公里；9日駐駕彰化市南瑤宮，10日西螺鎮福興宮，11、12日新港鄉奉天宮，13日西螺鎮福興宮，14日北斗鎮奠安宮，15日彰化市天后宮，16日駐駕清水區朝興宮，17日晚間回駕鎮瀾宮安座。 #大甲媽祖 #遶境 #台中 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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