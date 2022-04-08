大甲媽祖將於今天(8日)晚上11點起駕，不少信徒不畏疫情，熱烈參與，繞境9天8夜後，預定17日晚間回鑾安座。鎮瀾宮董事長顏清標呼籲參與進香的信眾，必須打滿3劑的疫苗，沿途禁止「鑽轎腳」。

大甲媽遶境行程長達9天8夜，將經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市共170間宮廟，全程約340公里；9日駐駕彰化市南瑤宮，10日西螺鎮福興宮，11、12日新港鄉奉天宮，13日西螺鎮福興宮，14日北斗鎮奠安宮，15日彰化市天后宮，16日駐駕清水區朝興宮，17日晚間回駕鎮瀾宮安座。