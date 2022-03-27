本土疫情再度爆發，國內今（27）日新增83例本土個案，創去年六月以來新紀錄，引起人心惶惶，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰警告，現在本土隱藏傳播鏈非常多，疫情擴散的可能性大增，不過有打疫苗的人不用太擔心。

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，本土病例新增83例，創下去年6月27日以來的最新紀錄，境外移入個案也暴增120例，本土加上境外移入，今天一口氣就突破200例。

本土暴增83例！合計境外破200確診 創10個月來新高

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，現在最擔心的是基隆警局群聚、新竹桃園大潭移工群聚，以及台東家庭群聚，這幾起都還找不到感染源的傳播鏈，並坦言入境居家檢疫縮短為7天的政策可能因此延後實施，而原本4月1日可能會鬆綁的口罩，也暫不鬆綁了。

蘇一峰今天在臉書表示，本土新增83例，顯示現在本土隱藏傳播鏈非常多，社區感染壓力大，疫情擴散的可能性大增！不過有打疫苗的人不用過度擔心。

有網友回應，有打疫苗不用擔心，但是要擔心會不會被匡列，可能要自費2~4萬元的隔離費用，也有網友說「有打疫苗的還是會確診好嗎」，直言更何況是沒辦法打疫苗的小小孩，還有網友認為，打疫苗是保命用的，不是阻斷傳遞鏈用的，事實上根本就防不住，與病毒共存是唯一的辦法，直呼「疫苗都打成這樣了，難道關一輩子啊！」。