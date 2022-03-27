國內今(27日)新增83例本土病例，創去年6月以來新高，精神科醫師沈政男表示，從台灣頭與台灣尾都出現新增病例就可知，疫情已經悄悄擴散一段時間，至於疫情4月會不會大爆發？他也給出答案，並透露本土暴增背後最大的原因，並不是檢疫時間縮短所致，而是大家防疫鬆懈了。

沈政男在臉書表示，基隆出現Omicron群聚，以及新北連兩天出現不明感染源案例都是不尋常現象，從這幾天新增案例增加，以及不明感染源案例一直出現，都是疫情再起的一個徵象。

沈政男指出，桃園某電廠的新竹宿舍泰籍移工確診比例之高，約70人中有50人確診，可知這起群聚已經有一段時間了，而且確診從基隆到台東，台灣頭與台灣尾都出現新增病例就可知，疫情已經悄悄擴散一段時間。

至於已經擴散多久？沈政男認為，應該沒有長到無法疫調與圍堵，只是從這樣的擴散規模來看，並不是因為3月7日將檢疫時間縮短成10天所致，而是大家防疫有些鬆懈了。

他判斷案例暴增的最大重點，不是因為解封，因為解封的效應根本還沒出現，而是因為疫情平穩一段時間，大家又開始口罩愛戴不戴，或者進行不必要的群聚了，否則為什麼警察會有多人確診？直言這是疫情兩年多來從未有的狀況。

沈政男也呼籲，大家不要再以為Omicron只是輕症、流感化，如果病毒攻進台灣沒有打疫苗的百萬老年族群，會造成慘重傷亡，香港就是如此，因此絕對不能放任病毒在社區流竄，「可以容忍幾十、上百例」是完全錯誤又絕對危險的概念，只要一些案例沒有匡列，那麼Rt值(有效再生數)就會繼續上揚，使得新增從百例到千例，甚至到萬例。

沈政男強調，接下來最重要的還是疫調，只要不放過任何一個案例，這波疫情還是可以圍堵，不會在4月造成大爆發。至於入境鬆綁當然必須延後，等到疫情再度控制再說，而口罩沒有要在4月1日鬆綁也是對的，他認為應該繼續戴口罩。