北市議員林亮君質疑Metro Corner 微型商場跟 Metro Shop ，都不具有「獨立防火區劃」。(林亮君提供／楊亞璇台北傳真）

北市議員林亮君質疑Metro Corner 微型商場跟 Metro Shop ，都不具有「獨立防火區劃」。(林亮君提供／楊亞璇台北傳真）

台北捷運公司近年來本業虧損嚴重，積極開發副業。三月更在南京復興站開設 Metro Corner 微型商場跟 Metro Shop ，主打「不出站也能買」，但卻存在違法疑慮。北市議員林亮君質疑，向禁止飲食區內內販賣食品、飲料有違法之虞，且不具「獨立防火區劃」，置捷運安全於不顧。北捷對此表示，皆符合相關法令。

林亮君說，《台北大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法》第6條第1項明定「大眾捷運系統營運機構附屬事業之經營，不得於禁止飲食區內販賣食品，飲料、檳榔、香菸及口香糖等物品」。北捷的 Metro Corner 微型商場雖然蓋在禁止飲食區外，但卻直接向禁止飲食區內內販賣食品、飲料，顯然有違法之虞。

林亮君更質疑，交通部依據《大眾捷運法》24-2條制定的《捷運系統建設技術標準規範》中，明文寫道「車站如需設置販賣店時其設置地點應以非付費區為限。」、「販賣店應為獨立防火區劃，並符合消防法規之規定。」北捷新設的Metro Shop，卻是在收費區內，而無論是 Metro Corner 微型商場跟 Metro Shop ，都不具有「獨立防火區劃」。

林亮君表示，Metro Corner 微型商場中有經營包括包子、咖啡等熱食項目，這些加熱設備都是高功率設備，並非沒有火災風險，北捷違法設置 Metro Corner微型商場，是置捷運安全於不顧，市府應檢討相關計畫的適法性。

北捷回應，Metro Corner微型商場設置於禁止飲食區外，商品陳設於非禁止飲食區，故無外界質疑於禁止飲食區「內」販賣食品等行為。Ｍetro Corner 微型商場及Metro shop採「專櫃」方式，與涉及捷運建築物新建、增建、改建或修建等的建置「販賣店」型式不同，有依「建築物室內裝修管理辦法」辦理送審及核定，符合相關防火區劃。