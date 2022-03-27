北市議員林亮君質疑Metro Corner 微型商場跟 Metro Shop ，都不具有「獨立防火區劃」。(林亮君提供／楊亞璇台北傳真）
北市議員林亮君質疑Metro Corner 微型商場跟 Metro Shop ，都不具有「獨立防火區劃」。(林亮君提供／楊亞璇台北傳真）
北市議員林亮君質疑Metro Corner 微型商場跟 Metro Shop ，都不具有「獨立防火區劃」。(林亮君提供／楊亞璇台北傳真）
北市議員林亮君質疑Metro Corner 微型商場跟 Metro Shop ，都不具有「獨立防火區劃」。(林亮君提供／楊亞璇台北傳真）

台北捷運公司近年來本業虧損嚴重，積極開發副業。三月更在南京復興站開設 Metro Corner 微型商場跟 Metro Shop ，主打「不出站也能買」，但卻存在違法疑慮。北市議員林亮君質疑，向禁止飲食區內內販賣食品、飲料有違法之虞，且不具「獨立防火區劃」，置捷運安全於不顧。北捷對此表示，皆符合相關法令。

林亮君說，《台北大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法》第6條第1項明定「大眾捷運系統營運機構附屬事業之經營，不得於禁止飲食區內販賣食品，飲料、檳榔、香菸及口香糖等物品」。北捷的 Metro Corner 微型商場雖然蓋在禁止飲食區外，但卻直接向禁止飲食區內內販賣食品、飲料，顯然有違法之虞。

林亮君更質疑，交通部依據《大眾捷運法》24-2條制定的《捷運系統建設技術標準規範》中，明文寫道「車站如需設置販賣店時其設置地點應以非付費區為限。」、「販賣店應為獨立防火區劃，並符合消防法規之規定。」北捷新設的Metro Shop，卻是在收費區內，而無論是 Metro Corner 微型商場跟 Metro Shop ，都不具有「獨立防火區劃」。

林亮君表示，Metro Corner 微型商場中有經營包括包子、咖啡等熱食項目，這些加熱設備都是高功率設備，並非沒有火災風險，北捷違法設置 Metro Corner微型商場，是置捷運安全於不顧，市府應檢討相關計畫的適法性。

北捷回應，Metro Corner微型商場設置於禁止飲食區外，商品陳設於非禁止飲食區，故無外界質疑於禁止飲食區「內」販賣食品等行為。Ｍetro Corner 微型商場及Metro shop採「專櫃」方式，與涉及捷運建築物新建、增建、改建或修建等的建置「販賣店」型式不同，有依「建築物室內裝修管理辦法」辦理送審及核定，符合相關防火區劃。

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