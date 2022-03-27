國民黨歸僑聯誼會今主辦春酒聯歡會，國民黨主席朱立倫與前主席洪秀柱到場參與，洪秀柱在致詞時強調，國民黨是創造中華民國的政黨，如今卻忘掉初心、根本與中心思想，適逢選舉時刻，大家更感失落，為何國民黨不爭氣，並痛批行政院長蘇貞昌囂張流氓，聯禮義廉恥都不要了。

洪秀柱指出，面對現在台灣情勢，心裡有說不出的口，就算自己寫感想在臉書上，也會被1450網軍出征，包括這次北京辦冬奧，自己是唯一政治人物代表台灣參加的，看到人家的進步、團結與準備，瞠目結舌，她內心感覺五味雜陳、百感交集。

洪秀柱表示，大陸從貧窮落後時代走上國際巔峰，成為第二大經濟體，而美國想盡辦法要掐死中華民族不能興起，美國認為自己是第一大強國，絕不容許亞洲或任何國家超越，從這次事件更是看清美國，若今天對於兩岸關係、台灣處境與未來看不清楚，「我們就沒有未來」。

她直言，中國國民黨是創造中華民國的政黨，在中華民國的建國歷史上，有非常傲人、自豪，且具有理念中心思想，為何到今天忘掉初心，忘掉根本，忘掉中心思想，忘掉核心價值，忘掉應要為未來做什麼事，應要為國家民族做什麼事。

洪秀柱強調，這些年來大家一起為國民黨努力奮鬥，尤其到選舉的時候，難免大家會有失落感，為何國民黨這麼不爭氣，今天面對這樣嚴峻環境當中，國民黨要如何贏的年輕人的心？若每個領導人、黨員忘掉自己黨的初心跟本質本意，那這個黨從上到下都沒有希望。

她痛批，現在行政院長越來越囂張，不知道自己是什麼東西，她跟國民黨委員說，碰到這流氓不是講道理，只能比他更流氓，若要講斯文、君子，「他們連禮義廉恥都不要了」，想到台灣下一代會面臨什麼樣的孩子，自己心裡非常難過。