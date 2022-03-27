旅遊達人吳建衡走訪世界各地。（吳建衡提供）

旅遊達人吳建衡，自2012年年帶著台灣特有的電⾳音三太⼦神偶，⾄至印度拍攝推廣台灣影片，意外引發迴響，後續獲得各贊助商，⽤3年時間完成台灣三太子巡迴72國影片，Youtube點閱率共達140萬。

旅遊達人吳建衡走訪世界各地。（吳建衡提供）

他以⼈文紀實攝影師身份，拜訪阿富汗、奈及利亞、巴基斯坦、印度...等國家，拍下動人故事，目標是走別⼈沒走過的路，說別人沒說過的故事。 2019受邀新光三越國際攝影展，展出26幅作品。 2019受邀Olympus旗艦店攝影展，展出巴布亞紐幾內亞作品 。

藉由網友⾃願性付費認養，並以7500元，每校為單位(含本島交通費)，由吳建衡完成⾄不同偏鄉學校之講座分享，期以為偏鄉學區孩童，帶來不同刺激、想法，彌補偏鄉學習資源不⾜之情況。 每認養一個學校單位，他也會提供攝影作品做為收藏。講座連結( https：／／reurl.cc／bkODll)。

旅遊達人吳建衡走訪世界各地。（吳建衡提供）