軍方官員透露，潛艦國造現全案進度尚符合計畫節點，仍屬管控的範圍，目前多家廠商因新冠疫情影響，裝備交貨期程延後，雖已完成細部設計系統裝備圖說，然原廠提供資訊不足與更改，以致於部分施工藍圖未達進度，深怕影響造艦進度。不過，軍方官員說，潛艦國造應能照原計畫於2024年9月下水，至於進度提前1年的期許，恐有變數。

軍方官員說，經查證台船部分業管人員未能克盡職責掌握實況，且工作效率不彰，遭受潛艦國造召集人，國安會諮委黃曙光嚴厲責難，心緒不佳，故有台船董事長鄭文隆寫信鼓勵員工加油打氣。據了解，蔡英文總統也高度關心潛艦國造進度問題。

軍方官員說，今年是潛艦原型艦裝備組裝重要節點，海軍基於建造風險管理考量，必須及早因應裝備籌獲裝艦，施工藍圖及各項物料的管理，結合建造期程節點，必須對台船加強嚴格的要求，絕不可以發生任何的疏失。

軍方官員說，台船部份業管專案員工，針對裝備原廠產製進度，相關合約內容未進入狀況，交貨期程未能及時掌握與反映，提出解決方案以至於延誤，效率不彰，遭受召集人黃曙光嚴格糾正與責難。黃已要求海軍、海發中心人員，全力協助台船參與合約管理與施工藍圖的發展，並協調原廠務必依據合約期程交運，以降低建造延宕的風險。全案目前已屬管控的範圍。

軍方官員說，潛艦國造初始至今天為止，太多不可預期的困難與窒礙問題，都在海軍、台船及中科院共同努力之下逐次解決，然進入建造階段，因疫情影響、原廠商情資訊變化，合約的溝通不良，又產生新的問題，目前也逐一檢視克服，目前都在可控範圍內，鄭文隆鼓勵員工的信函，外界不要過度的臆測與解讀，避免誤導大眾視聽。