國內知名的Abc牙醫聯盟和諾貝爾眼科集團共同合作，在屏東縣潮州鎮建構了牙科及眼科專業醫療大樓，服務大潮州地區的民眾。27日在各界社會賢達的見證下，宣布提供公益醫療資源，照顧屏東的特殊需求病友以及當地長輩，以實際行動來回饋地方。

以往屏東潮州地區民眾要尋求專業治療時，都必須前往高雄市或屏東市等都會區，而需要長期定期照護的牙科及眼科，更是要經常舟車勞頓，十分不便。有鑑於此，Abc牙醫聯盟及諾貝爾眼科集團共同合作，在潮州地標三角公園附近設立專業醫療大樓，一二樓是眼科，三四樓是牙科。以先進的醫療設備、親切的服務來照顧潮州民眾，牙醫部分設有牙科專業診療椅15張，牙科電腦斷層攝影等設備等。眼科的部分，則是有最新式的眼科診療及手術設備，提供潮州鎮民及週邊地區居民全方位的眼科服務。

Abc牙醫聯盟董事長謝尚人表示，身心障礙的朋友常常因為疾病或認知的偏差導致自我照顧能力下降，無法確實做好口腔清潔工作。而根據研究，齲齒及牙周病嚴重性高出一般人許多，口腔健康問題比一般人嚴重，如何改善病友不良的口腔狀況，是全體醫療人員須正視的課題。因此Abc牙醫聯盟與迦樂醫療財團法人迦樂醫院合作，推動特殊醫療服務計畫，除了捐贈100萬元的牙科診療設備在迦樂醫院成立「牙科特殊需求醫療站」外，並成立醫療團，每週三次定期前往迦樂醫院，照顧特殊需求病友。

Abc牙醫聯盟總院長謝尚廷表示，在擔任牙醫師公會全國聯合會理事長期間，積極推動牙科專科醫師制度，其中更爭取了設立「特殊需求者口腔醫學科」專科醫師，針對身心障礙者提供專業的口腔照護服務。特別像是迦樂醫院的特殊需求病友，更需要專業的口腔照護。謝尚廷並指出，目前已經發現多種全身性疾病，如心臟病、糖尿病、肺炎等跟牙周病息息相關，照顧好口腔健康，可以有效的降低這些系統性疾病的發生機率。