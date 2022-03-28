女星賈永婕在去年疫情期間，發起送愛心餐、捐贈醫療物資等善舉，被全民封為「防疫女神」，親民的賈永婕也不吝嗇在網上分享生活大小事，不過，賈永婕今（28日）早卻發文自爆：「在一個非常錯愕震驚粗魯的情況之下知道了一件大秘密！」，雖然她沒有多說，但網友一看到賈永婕自拍照，反倒被她凍齡美顏給驚呆了。

賈永婕稍早在臉書發文透露，她從清晨7點多就睡不著了，「這個週末我的心情非常複雜，因為在一個非常錯愕震驚粗魯的情況之下知道了一件大秘密！」賈永婕震撼形容是：「快要48歲的我從來不知道的秘密！」她心情似乎大受打擊，但又沒透露是發生何事，賈永婕只表示她要先整理一下自己的心情。

由於賈永婕提到自己48歲了，加上網友看了她曬出的自拍照，賈永婕肌膚白皙細嫩、五官相當精緻，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡，網友也紛紛留言驚呼：「讓我們錯愕的是...妳看起來不像48歲 像是18歲」、「哪有凌晨睡不著有這麼美的畫面的？！」、「天啊！我真的不相信妳有那麼多歲」。

同時，也有不少人認真猜起賈永婕的大秘密「第四胎了嗎」、「是終於發現自己其實才28歲嗎？」、「多了一位妹妹之類？」、「發現原來自己唱歌比老公強」。