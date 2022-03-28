本土疫情原維持每日零星確診，昨(27)日一口氣新增203例COVID-19確定病例，其中有83例是本土個案，是繼去年6月以來新高。從北到南疫情多點爆發，包括基隆市18例、新北市7例、桃園市2例、新竹縣50例、高雄市2例、台東縣6例。

基隆增加18例，包含銀河小吃店從業人員4名、小吃店消費者4名、小吃店消費者家人2名、警察同仁6名、二信中學3名。市長林右昌採高規格防疫改為居家隔離10天，今早進行第二次採檢。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，即日起，特定娛樂場所包括「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等，都須出示接種3劑疫苗證明，工作人員也得施打3劑疫苗、每週進行1次快篩。

新北市新增7例，包括與三重業務員相關4例，樹林電子廠相關2例，以及1例是基隆小吃店相關接觸者。

新竹縣昨日採檢結果52人陽性，其中5位是本國籍，47位為泰國籍移工，確診者多為桃園大潭電廠宿舍員工，感染來源釐清中，也是這波疫情目前確診人數最多的縣市。

桃園大潭電廠相關有2例確診在桃園市，分別是一位沒有住在宿舍的工程人員及其同住女友。

高雄市前鎮區化學廠群聚增2例確診個案，案22743、40多歲女性及案22848、11歲男性，兩人皆在23日已匡列隔離，隔離期間因症採檢陽性確診，評估社區傳染風險極低。

台東縣新增6例本土個案，這6例皆為家人及工作友人關係，足跡多在初鹿地區，目前感染源不明，另有5人列自主健康管理。