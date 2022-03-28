3/29青年節即將到來，台南市市長黃偉哲全力推動青年政策，近年來在產經環境、就業市場、城市建設及公共服務，協助青年安居台南皆有成果，全市規劃中、興建中的臺南公宅有6480戶，其中2021年已動土開工有1178戶，並規劃多處公共托育家園、親子悠遊館、特色公園等，挺青年成家「宜居城市」願景更進一步。

黃偉哲表示，南市不只要顧好在地青年，更要吸引更多青年來台南，市府積極招商引資創造就業機會，2019年至2022年2月底，吸引逾1159億元投資，預估增加3萬多個就業機會，針對重大投資案，如Garmin、三井Outlet等，辦理企業專場徵才，日前舉辦大型就業博覽會，提供超過7000個職缺，其中有6成的薪資超過3萬元，更有職缺開出薪資達10萬元。

此外，台南市作為台灣的農業重鎮，也是最支持青年務農的城市，截至2021年底已培育1700位青農，當中有超過180位躋身百萬年薪俱樂部。

而青年重視的居住正義，市府團隊努力實現，台南市第1棟社宅在市長黃偉哲任內動工，基地就在蛋黃區小東路旁。全市規劃中、興建中的有6480戶，其中2021年已動土開工有1178戶。只租不售的公宅，讓經濟較弱勢年輕人，也能享有高品質居住環境。

為了挺青年好成家，讓年輕人願生、能養，台南市自2022年起第1名新生兒生育獎勵金增加為1萬元；育兒津貼自2022年8月起，補助金額提升至每月5000元；托育補助則提高為每月8500元。近3年來，台南市育兒津貼及托育補助家中有3歲以下幼兒，總計超過80萬8000人次。

同時，為了鼓勵年輕人升格當爸媽，積極推展多元育兒資源，已立案11家社區公共托育家園，2022年預計再增設3處公托家園，並在北區設置台南市第1家公設民營托嬰中心。全市符合準公共化的居家保母簽約率已達95%，符合準公共化簽約資格的85家私立托嬰中心更是100%皆已簽約。且提供平價優質的學齡前教育環境，減輕家長荷包負擔，目前台南市每10名幼兒中，超過7人享有每月不超過3500元之平價教保服務，相較2019年以前的公共化比率（25.5％），大幅提升52.9個百分點。

營造讓家長安心、孩子開心的環境，截至2022年2月已設置10處親子悠遊館，提供未滿4歲兒童免費活動空間、教玩具及圖書使用、托育及照顧諮詢、托育媒合等服務，預計2022年再新設置2處。另外，台南市積極打造特色公園，並融入在地特色，讓家長假日能帶小朋友到戶外跑跳放電，讓孩子透過特色遊具學習在地風土，目前已完工的特色公園有13座、施工中3座、規劃中9座，建構青年安心後盾。