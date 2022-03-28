在美中監管單位合作的消息下，科技指數大漲2.62%，科技股表現亮眼。美股指期今日偏軟。

另上海今晨宣布階段性的防疫封鎖。周一香港恆生指數收漲280.09點或1.31%，為21684.97點。國企股(H股)升112.33點或1.54%，為7396.25點。

美團漲11.56%，阿里巴巴升3.45%，騰訊升2.81%，快手漲6.08%。

據中國證券報的報導，部分中概股公司在周日參加了中國證監會舉行的一場視頻活動，據了解，中美監管單位雙方都了解對方的關切，雙方正努力尋求問題解決方案；目前中企赴境外上市的管道也保持暢通。

煤炭股升3.7%，油氣股升2.5%，為表現最好的板塊。中國神華升9.4%，中煤能源漲6.6%；中海油升4.9%，中石化升4.3%。

職業教育股走高，中國東方教育升16.9%，宇華教育升7.8%。

泡泡瑪特跌6.1%，該公司發布去年業績報告，營收增加78%，毛利也增加73%。