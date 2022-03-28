俄羅斯衛星通訊社27日報導，由於美國制裁導致Google等公司停止認證運行安卓管理系統的俄羅斯BQ公司智慧手機，該公司已在測試大陸華為的鴻蒙作業系統。對此，華為向陸媒表示：「目前暫無計畫在海外推出搭載HarmonyOS的手機」。

BQ總經理布紮諾夫稱，已收到Google通知因美國法律禁止向俄羅斯提供服務，包括出口、轉口以及提供美國原產的軟體和技術，所以BQ已在測試華為的鴻蒙作業系統，搭載鴻蒙作業系統的新手機可能會在2022年下半年推出。

不過，華為向環球網、證券時報表示，HarmonyOS自問世以來受到大量消費者的喜愛，截至2021年底，已有2.2億支華為設備搭載HarmonyOS。「我們非常感謝大家對HarmonyOS一直以來的關注與期待，但目前暫無計畫在海外推出搭載HarmonyOS的手機。」

俄烏開戰讓俄羅斯的大陸手機銷量暴增。2月28日至3月13日，華為、榮耀、中興、OPPO、vivo和Realme品牌的手機銷量平均翻了一番，其中，華為手機銷量增長300%，vivo和OPPO手機銷量增長200%，中興手機增長100%，Realme增長80%。