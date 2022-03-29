這個周末是許多人期待已久的清明連假，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布清明後最幸運生肖，屬鼠、猴、雞、豬的人運氣特別好，身邊有貴人幫助，事業順利，屬雞一整個月喜事多多，屬豬有「紅鸞」桃花入命，單身者順利找到好對象。

▍1.生肖鼠

屬鼠人4月清明節氣後，將步入「三合貴人」之吉運，人際關係好，自信十足，做什麼都有模有樣。在職場中游刃有餘，會遇到伯樂，能力受到肯定，還遇到好機會能展現實力，前途一片光明。貴人助力常有發財機會，努力就有收穫，荷包賺飽飽。

▍2.生肖猴

屬猴人4月清明節氣後，將步入「三合貴人」的吉運，容易結交到貴人，辦事更加順利，各方面都心想事成，一帆風順。有貴人的指導，做事有效率、有方法，更容易獲得成功。工作起來得心應手，順利發揮實力，受長官重視，有望升職加薪，內心充實又快樂。

▍3.生肖雞

屬雞人4月清明節氣後將步入「六合貴人」之吉運，生財方向和渠道增多，回報率高，小金庫賺滿滿。貴人伸出援手，求財變得容易，努力能獲得回報，達成心中的存款目標，手頭寬裕，可放心消費。同時，也適合存錢，會累積到一定程度的財富。4月是喜事多多的一個月，工作生活都朝著心中的目標有計畫的前進，對未來充滿信心。

▍4.生肖豬

屬豬人4月清明節氣後有「食神制殺」之吉運，事業運勢旺盛，上班的有升職的可能，自主創業的有機會擴展企業規模，事業越做越大。4月有很好的事業運，會有很大的突破和進展，有付出有回報，簡直如魚得水。還有「紅鸞」桃花入命，單身者開啟一段良緣，有望徹底結束單身生活，進入穩定的交往關係。

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