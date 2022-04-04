情侶吵架是很平常的事，但是若想維持彼此的感情穩定，那麼吵架之後勢必需要一個人去主動和解認錯。《搜狐網》運勢專欄點名，生肖牛、狗、蛇最擅長冷戰、使用冷暴力，一生氣就不理人。

生肖牛

生肖牛是那種有苦說不出的性格，他們生氣的時候很少會爭吵，通常都是冷著臉不說話，他們特別擅長冷戰。生肖牛的性格本就比較內斂，而在遇到讓人心裡不痛快的事情時，他們的態度會變得更加沉默冷淡。生氣的時候，生肖牛甚少會跟人紅著臉起爭執，他們通常都是用冷漠到底的態度示人，而他們的冷漠絕不會一般人能承受的。

生肖狗

生肖狗的女生在大家眼裡就是個乖乖女，她們很少在公眾場合生氣，她們很注重健康，知道生氣對身體不好，所以無時無刻都把任何事情做到最符合大家的意願，面對任何人都是以誠相待，但任何人都是有底線的，如果一而再，再而三的惹她們，內心的怒火就會爆發出來，之後她們會把自己封閉起來，好久都不會主動聯繫別人。

生肖蛇

屬蛇人是十二生肖中最霸道且最有耐心的生肖。他們一旦跟自己的愛人吵架，馬上就會翻臉不認人。但是他們在爭吵後卻表現得很有君子的風度。既不會爆粗口罵人，也不會動手打人。而是以沉默來表達自己的不滿，並且這種冷暴力會持續很久，要是無法承受他們冷暴力的人最好就不要惹他們生氣，不然反而會讓自己難過很久。