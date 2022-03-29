中和昨疑有社區感染疑慮，新北市長侯友宜29日於淡水忠烈祠受訪指出，中和某公寓大廈昨疑有社區感染12戶29人中有6確診個案，市府馬上匡列居家隔離，並設立雙和篩檢站，新北今增1確診個案，所以今天新北會有7個案，至於源頭從何而來有待釐清與基因定序，下午將開記者會說明。

侯友宜說，中和昨有確診個案，中和某公寓大廈12戶29人中，有6個陽性確診個案，今天又增一例，為讓中和地區傳播鏈能穩定發展，今天早上5點時，在雙和地區設立篩檢站，希望能夠在中和區域能夠提早阻斷傳播鏈。

媒體提問，勞保局出現陽性確診個案？侯友宜證實，勞保局確診個案是由雙和篩檢站篩檢出來，至於該陽性個案的感染源為何？仍需要在做篩檢判定，下午將開記者會一併說明。

面對基隆警察疑翹班喝酒，染疫變成破口問題，侯友宜也說，其實警察很多勤務有相當的規劃，勤務期間禁止喝酒，但是防疫期間警察相當很辛苦，希望大家一起把防疫做好，讓疫情能更穩定。