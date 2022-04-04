桃園4日新增本土個案15人，包括多個傳播鏈，市長鄭文燦宣布市府員工6日收假前要全員快篩，也建議企業跟進，衛生局長王文彥則直言，確診數增加恐延長疫調時間，喊出「全民疫調」，連假結束大家自主快篩，確診者則在接到確診通知後主動通知5天前曾接觸者，協助衛生單位更快守住疫情，相輔相成讓社會量能達最大平衡。

桃園4日新增本土個案15人，鄭文燦說，北北基桃確診個案多，也有跨縣市傳播鏈，像是基隆海大餐敘、新北柔道場等，呼籲清明期間有家族親友接觸者，連假結束前可以快篩後再返回職場，確保安全，強調定期快篩有助確保自己健康跟安全，他也宣布市府員工4月6日上班前都要快篩，快篩經費由各單位自行支應。

王文彥則提到，疫情升溫，很多民眾都會想要採檢確保安全，但考量醫療量能，PCR一定要出動醫護團隊，且檢驗花的時間也比較久，目前快篩試劑準確度已大幅度提高，居家快篩跟PCR應該要相輔相成，若有足跡重疊、曾出入很多人的地方、公司行號定期篩檢、收假前家庭或公司全面盤點，使用居家快篩最有效率，若有確診者接觸者再執行PCR檢查，讓社會量能達最大平衡。

王文彥也喊出「全民疫調」，他說疫調費時費工，直言疫調本來要及時疫調、匡列，但確診者增加，有時會拖延，呼籲借助社會幫忙「全民疫調」，希望在症狀發生或確診後，主動告知前5天曾接觸者要自主採檢或快篩，協助衛生單位更快網住傳播鏈，唯有全民疫調一起幫忙，才能更快守住疫情。

桃園4日確診15例，其中陰轉陽6位包括大潭1例、凡美2例、舞蹈班2例、林口檢疫所1例，外縣市接觸者8例包括基隆3例、新北柔道老師3例、南港高工1例、台中活動史1例，另有疫調中1例，市府也公布31個足跡，集中在桃園區，包括桃園遠百、Costco南崁店、桃園統領威秀影城、錢都涮涮鍋桃園寶山店等。