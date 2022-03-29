萬華警方前往阿公店宣導防疫規定。（陳鴻偉攝）

萬華警方前往阿公店宣導防疫規定。（陳鴻偉攝）

全台疫情升溫，中央流行疫情指揮中心針對歌廳、酒店、理容院等特種場所，也推出新的防治作為，進場客人都需打3劑疫苗才能進店，萬華警分局針對轄內200多家阿公店，29日進行為期3天的宣導期，警方表示，阿公店消費的客人以長輩居多，但年長者的接種率也較低，將在這幾天加強宣導，呼籲民眾遵守防疫規定。

萬華警方29日前往三水街、廣州街多家阿公店，一方面宣導「客人接種3劑疫苗才能進場消費」，另方面也查看業者、客人有無進行實聯制，果然就在某家阿公店，發現2名50多歲正在喝酒、歡唱的客人，並未登記實聯制，當場告發並轉交衛生局裁處。

警方前往阿公店各店宣導，除客人打3劑外，店內小姐、少爺接種疫苗2劑滿12天、或第2劑滿3個月，也需接種第3劑，否則不得提供服務，店家都向警方表示了解規定，會儘快要求工作人員接種以符合規定。

萬華警方表示，來阿公店消費的客人以長者居多，未來3天將持續安排專案宣導，也呼籲民眾務需遵守防疫新作為，以免違反規定又破財。