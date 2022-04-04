「這是哪招？」一名餐飲業者抱怨，今日遇上一名無理客人，稱自己上月來店內用餐時，因紅線違停被警方開罰，認為店家未盡提醒，才害他被罰，並要求店家代繳罰鍰。文章曝光後，不少網友看傻眼，痛批奧客實在無極限。

一名餐飲業者在爆料公社App匿名公社發文，稱4日有一名客人怒氣沖沖拿著紅單上門店內拍桌理論，客人稱自己3月間來店用餐，將車輛停在店內附近，事後被警方依紅線違停開罰，認為全是店家疏於提醒才害他挨罰，要求須代替繳納罰鍰。

原PO聞言滿頭問號，認為紅線禁止停車為基本常識，一口回絕對方的請求，並困惑明明是客人違規停車在先，卻責怪店家未盡提醒義務，自認僅是開餐廳，而非停車場，只是賣食物，並沒賣「顧車服務」，痛批該位客人臉皮太厚。

貼文發布在網路上後，不少網友力挺原PO立場，紛紛表示「人不要臉天下無敵」、「無言」，也有網友建議，若該位客人對罰單有疑慮，可依循管道提出申訴。