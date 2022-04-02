一名男網友聲稱，昨日上午將機車停在北市信義區基隆路一段的巷弄中，當時是停在白線上，但下午要牽車離開卻發現被開一張「在有畫紅線路段停車」的罰單，地面也被畫上紅線，他氣得大罵「土匪政府」，他將其PO上網討拍，卻遭大批網友打臉，更有人透過街景地圖發現，該路段早在2020年以來就一直都是紅線，「你停的是紅線，只是你假裝沒看到」。

原PO昨（1）日於《爆料公社App》匿名指出，昨日早上騎機車到北市信義區朋友家串門子，他稱停車時路面畫的是白線，下午離開時發現整排被改為紅線，機車也被貼了告發單，令他氣得大罵，「本來是白線，突然畫紅線就可以開單？有眼睛的人都看得出來紅線是新畫上的，執業人員是看不出來嗎？」

原PO直指，朋友家附近有間店面施工期間，把紅磚堆放在道路已好幾天，都不見相關單位處理，抱怨就算打電話去舉發單位抗議，對方也會要他提證據申訴，「難道停車前都要先拍照存證嗎？公家機關真的很厲害，土匪政府」。

根據原PO分享的照片來看，1日他將機車停在基隆路一段147巷5弄周邊，被開出一張罰單，違規事實寫，「在有畫紅線路段停車」。

原PO分享自己被開單的照片。（圖／翻攝自爆料公社App）

網友搜出街景地圖的畫面，2020年該路段一直都是紅線。（圖／翻攝自爆料公社App）

網友搜出街景地圖的畫面，2020年該路段一直都是紅線。（圖／翻攝自爆料公社App）

圖文曝光後，有眼尖網友發現端倪，並打臉原PO，「我看了街景地圖，該路段2020年10月就有紅線了，你說的剛畫紅線，頂多是把紅線的顏色補得更清晰」、「你停車的時候應該就是紅線喔！只是你假裝沒看到」、「那裡附近有劃機車停車格啦，只是不多就是了，但你停的地方是紅線好嗎？」、「刪文吧！別丟人現眼了」。