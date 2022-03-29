新冠病毒COVID-19似乎又捲土重來，如何尋找抗病毒藥物一直是個難題，沒想到答案就在青花菜裡。美國約翰霍普金斯醫學大學兒童醫學中心的研究人員表示，一種普遍存在於青花菜和其他十字花科植物中的化合物，有抑制病毒擴散的功能，而且不只對COVID-19有效，連感冒病毒也是，或許可以做為新型有效的抗病毒武器。

日常科學(ScitechDaily)報導，發表在3月18日出版的《自然》雜誌通訊生物學(Nature journal Communications Biology)上的一項研究指出，十字花科蔬菜裡的「蘿蔔硫素」(sulforaphane)的藥用價值極高，除了先前研究已被發現的抗癌效果以外，它還可抑制COVID-19新冠病毒，以及會導致普通感冒的另一種冠狀病毒。

約翰霍普金斯大學研究團隊在幾十年前就開始對天然蘿蔔硫素的研究工作，先前就已發現蘿蔔硫素通過乾擾某些細胞過程，具有降低癌症和預防感染的特性。

兒童中心微生物學家吉納斯-布蘭德 (Lori Jones-Brando) 博士說：「當 COVID-19 大流行開始時，我們的研究團隊也加入抗病毒藥物的尋找工作，之後決定嘗試蘿蔔硫素。」

研究人員使用的是從人工化學合成的蘿蔔硫素進行實驗，先將實驗細胞暴露在蘿蔔硫素中一到兩個小時，然後把新冠病毒SARS-CoV-2， 和普通感冒冠狀病毒 HCoV-OC43 感染細胞，結果發現，先前泡過低濃度蘿蔔硫素的細胞，不太容易遭到感染，病毒複製率下降了50%，這還包括Delta 和Omicron 變體病毒，而且，即使有些細胞已經確定病毒感染，也還是可以看到蘿蔔硫素的保護作用。

該小組還將蘿蔔硫素與瑞德西韋（Remdesivir，現存最流行的抗新冠病毒藥物，商品名是韋如意Veklury）複合使用，發現成效很好，比單純使用單一抗病毒藥物更有效。

然後，在感染病毒小鼠實驗中，研究人員發現蘿蔔硫素可改善病毒感染造成的體重減輕，肺損傷，而且也阻止了肺部發炎反應，不至於發生可怕的細胞因子風暴，那是過度活躍的免疫反應，是新冠肺炎重症與死亡的主因。團隊計劃展開人體研究，以評估蘿蔔硫素是否能有效預防或治療這些感染。

雖然結果令人鼓舞，但研究人員提醍醒，這還只是實驗研究結果，請大眾不要急於跑到商店或是網路商店詢問蘿蔔硫素補充劑怎麼賣，任何化學物質過多都必然造成身體的代謝負擔，想要補充，從日常飲食青花菜、玻璃菜(高麗菜)、羽衣甘藍也就可以了，這幾種蔬菜中的蘿蔔硫素含量特別豐富。