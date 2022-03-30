我曾討論過許多古老文明的可能順序，以及它們可能的存續期間，但很難切確地知道它們的起源。最近在巴拿馬發現的證據指出，祕魯的財富和文化被西班牙海上征服者向北傳播，並指出中美洲的文明——包括馬雅文明，或許就是發源於這些祕魯古文明。

雖然祕魯的沿海地區在過去曾發展出許多璀璨的文明，但祕魯的高原區也留下了不少卓越的成就與智慧遺跡。今日安地斯高地的兩大印第安支系是祕魯南部和玻利維亞境內的艾馬拉，以及祕魯中部與北部的奎楚瓦。艾馬拉人因身為陶哇諾肯的後裔而聞名，陶哇諾肯文明發生在印加文明之前；奎楚瓦人則因身為印加文明的後裔而聞名，印加文明在西班牙征服者來臨前達到極盛時期。

在書中我曾展示過這些民族後裔的照片，是今日在安地斯山脈席拉斯高地發現的族群。有可能在從前的時候，這片廣闊的山區裡曾有過成群的草食性動物，如鹿類等，但在眾多人口分布的地方，這些動物都被利用於農事，由這點看來，野生動物似乎不太可能成為食物的主要來源。駱駝科的南美駱馬、羊駝和野生駱馬都曾用來當做食物，當然，前兩者在從前的用途跟今日一樣廣泛。

倘若知道席拉斯高地注入溪流的水大多來自於融雪及雨季的雨水，就能理解這些清水的來源無法適量提供人體成長所需要的碘。有趣的是，我們發現這些印第安人會定期食用取自海洋的乾魚卵，今日這類乾貨的交易仍持續不墜，無疑的已進行了幾世紀之久。

我問他們為什麼會選擇這種食材，他們解釋說是為了維持婦女的生育能力，還說每個交易站和市集裡都有這種乾魚卵，因此很容易取得。

另外有一項非常非常重要但並非到處都看得到的海產，就是巨藻乾，一問之下才知道，印第安人食用這種東西是為了不要像白人一樣罹患「大脖子病」。巨藻含有十分豐富的碘與銅，這兩種元素對他們來說相當重要，有助於鐵質的利用並建造出特別高效能的血，才能在高海拔地區攜帶大量的氧。現今，他們飲食中特別重要的一部分和過去一樣，是馬鈴薯。他們採集馬鈴薯然後冷凍、乾燥、磨成粉，最後以粉狀保存起來，這種粉末可以用在湯裡和駱馬肉一起食用，也可以用在其他食物上。

幾乎所有的植物性食物中都缺乏維生素D群活化劑，必須借由植物在動物體內合成，並且大部分貯存在需要它的地方——也就是內臟中。祕魯高地的印第安人會飼養豚鼠，並烹煮來食用，我們在古墓中發現了豚鼠做成的木乃伊，由此可見這種動物是一種普遍的食物來源；這點相當重要，在我們研究過的所有動物中，豚鼠從植物性食物合成維生素D的能力可說是最強的，牠們非常強健，依賴各式各樣的綠色植物和嫩枝維生，且繁殖力強盛。顯然地，在這些遠古文明中，豚鼠對人類完美的體格有非常重大的影響力。

(本文摘自《史上最震撼的飲食大真相》/柿子文化)