北市一名林姓男子在與同性密友交往期間，趁密友熟睡時替對方口交並偷拍裸照，後來兩人交惡不再來往，林男竟將密友裸照放在自身LINE首頁供大家欣賞，經密友提告後被起訴。審理期間，林男不僅認罪，並以100萬元與密友和解，台北地院於是依乘機性交及散布竊錄隱私罪，各判處他1年8月及3個月徒刑，得易科罰金，兩罪各緩刑4年並付保護管束。

2017年12月31日晚間10時，林男因密友不願與他聯繫，於是用LINE傳先前拍攝的口交及下體照片給對方，揚言「如果你還不跟我聯絡，把你的照片全部傳給大姐跟你兒子看」、「我希望你能跟我聯絡，不要把事情鬧大」、「照片我只有現在傳給你看，我還沒有傳給別人，希望你好好冷靜想一想」等，但密友依舊不回應。

林男於是在隔天將偷拍的密友裸照，設定在自己LINE首頁，公開讓人觀看，密友截圖蒐證提告。由於林男在調解時，願意賠償對方100萬元，法官認為他雖趁密友昏睡時乘機性交，但沒有前科，也沒有使用暴力，惡性並非重大，且與對方和解，努力彌補其過錯，因此依法減刑並宣告緩刑。