為達短中期目標 匡列近9,000億拚減碳 12:122022/03/30 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國發會30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，宣示要在2050年要達淨零碳排的目標，規劃短中期計畫，至2030年預算近9千億，其中包含再生能源及氫能2,107億、電網及儲能2,078億、低碳及負碳技術415億、節能及鍋爐汰換1,280億、運具電動化1,683億、資源循環217億、森林碳匯847億、淨零生活210億。 俄烏戰爭轉變ESG趨勢 元大ESG ETF商機抓得住 中部科技產業園區趨勢研討會 促進產業升級轉型 #中期目標 #匡列 #減碳 #國發會 #臺灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 董事長領軍 和潤響應減碳 04:102022/03/30 產業特刊 國發會稱2050淨零碳排 不會有核能 04:102022/03/30 財經焦點 國發會明宣布2050淨零排放路徑圖 龔明鑫：再生能源逾5成 19:322022/03/29 生活 拚2050零碳排 國發會端5大面向減碳 11:322022/03/30 財經 本周公布2050淨零碳排總說明 國發會：不會有核能 16:212022/03/29 政治 響應Earth Hour 中壽全台自有大樓關燈一小時 04:102022/03/29 全球財經 看衰股市 消費者信心9個月來最低 04:102022/03/29 財經焦點 拚2050淨零排放 2040新售車輛全面電動化 11:322022/03/30 財經 《基金》統一IC設計臺灣ETN明上市 主打3優勢 10:282022/03/30 財經 STIR創莘園 助南臺灣創業者圓夢 04:102022/03/30 產業特刊 永續智庫和政大發表最新調查：逾8成台企未進行碳足跡盤查 04:102022/03/29 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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