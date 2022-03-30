國發會30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，宣示要在2050年要達淨零碳排的目標，規劃短中期計畫，至2030年預算近9千億，其中包含再生能源及氫能2,107億、電網及儲能2,078億、低碳及負碳技術415億、節能及鍋爐汰換1,280億、運具電動化1,683億、資源循環217億、森林碳匯847億、淨零生活210億。