今年至今春雨豐沛，北部地區各水庫均接近滿庫，桃竹地區1期稻作順利完成整田插秧，北區水資源局評估今年水情良好，至6月底各類用水均可穩定供應。

北水局統計今日北部地區各水庫蓄水率均達9成5以上，日前石門及翡翠水庫還進行調節性放水，新竹寶山及寶二水庫更是自2月19日起蓄水率維持100％，區域整體水情審慎樂觀。

北水局也說，今年度春耕自2月開始供灌，統計桃園及新竹地區總供灌面積分別約3萬4762公頃及6151公頃，已於3月中旬陸續完成整田插秧，預期6月底可順利抽穗收割。