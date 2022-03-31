依據中央氣象局預報，清明連假第1、2天也就是4月2、3日受東北季風或大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區天氣亦涼，中部以北及東北部有短暫雨，其他地區有局部短暫雨；連假第3、4天也就是4月4、5日各地氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。高速公路局提醒用路人遇天候不良時，應小心駕駛。

另依觀光局公布資料，連假期間以第2日訂房率較高，宜花東最高達7成，預估國5將有大量旅遊車潮湧現，建議妥善規劃行程以避開壅塞時段及路段。

高公局透過大數據分析，預測清明節連假前一日及4天連假重點壅塞路段及時段，彙整每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考；例如：國5南向南港系統至頭城路段，清明節連假前一日也就是4月1日上午9時起即開始車多壅塞，恐持續至深夜24時；另自連假首日的4月2日清晨4時起將出現車多至16時始紓解，高公局建議國5南向連假首日早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。

另每年清明節前後是紫斑蝶大量遷移時期，為使紫斑蝶安全飛越高速公路，當紫斑蝶遷移達每分鐘250隻以上時，國道3號北上253k-251k將機動並短暫封閉外側車道，高公局也呼籲行經該路段民眾勿驟然停車或減速觀賞，以維行車安全。