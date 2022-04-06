清明降雨季來臨大陸部分地區連續降雨，再加上疫情封控，大陸水泥市場需求降溫，華東、中南、東北及西南等不少地區水泥價格滑落，台泥(1101)、亞泥(1102)營運範圍的廣東、貴州、湖北及四川等地水泥價及發貨率皆受影響。

台泥大陸營運區的廣東受到連續下雨的影響，3月原每噸調漲20至40元人民幣，目前回跌15~20元人民幣；而貴州因受到封控的影響，水泥每噸調降20~30元人民幣。

亞泥大陸營運區所在的湖北3月上旬雖每噸漲30元人民幣，但近期已降10元人民幣；而重慶地區近一周水泥每噸價格下降約15至20元人民幣。

雖然有雨季及疫情的利空，但也有不少的利多因素，其中包括中國大陸的房貸利率下降，3月中國的住宅銷售有所改善，水泥行業隱憂逐漸漸減輕。大陸2022年上半年需求雖較為疲弱，不過，下半年有機會復甦，基礎建設和商品房建造均有成長。

另外，中國大陸政府嚴打炒作煤炭價格，應該不至於再像2021下半年一樣的飆升，但考量成本提高等因素，也不會迅速下跌。預期煤炭價格維持高檔，水泥價仍有撐。在供給方面，今年大多數大陸水泥業者被要求停產天數要增加，也有水泥價格的支撐。