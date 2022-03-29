尖石竹60線秀巒路段土石崩落 搶修恢復通車 10:572022/03/29 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 尖石竹60線秀巒路段土石崩落搶通。（橫山分局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 尖石竹60線秀巒路段土石崩落，阻斷雙向通車。（橫山分局提供／羅浚濱新竹傳真） 鋒面過境帶來連日豪雨，尖石鄉部分地區山壁土石鬆軟，在竹60線27至28K處秀巒路段，28日發生大片土石崩落，阻礙雙向通車，鄉公所積極搶修及警方配合疏導，該道路29日6時30分恢復通車。警方呼籲前往尖石後山地區民眾，出門前注意油水電及路況報導，放慢車速並注意車前狀態，確保行車平安。 菲律賓塔爾火山維持3級警戒 近萬居民撤離 上海疫情告急 今起分區封控 #竹60線 #秀巒 #土石崩落 #報導 #地區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 對境外人士封鎖邊境 香港4／1起禁非港人登機赴港 10:012022/03/27 兩岸 侵烏Day32 俄軍轉攻為守戰事恐長期化 12:412022/03/28 國際 多元信託系列報導－有溫度的善款信託 傳愛久久 04:102022/03/28 投資理財 《國際產業》法商歐尚擬續留俄 烏克蘭籲聯合抵制 11:072022/03/28 財經 烏國市長被擄 居民示威逼俄放人 04:102022/03/28 話題觀察 俄外長將訪華 軍事聯盟議題受關注 04:102022/03/29 焦點新聞 全台唯一土地專科家族辦公室：Proptech ＋ Fintech 17:472022/03/28 房市新訊 陸代祭業清明出猛招！「號啕大哭」一次收1000元人民幣 可全程直播 11:112022/03/29 兩岸 北京祭嚴格防疫措施 隱瞞接觸史可判無期甚至死刑 09:162022/03/28 兩岸 拜登稱不能讓蒲亭續掌權 俄謀把烏克蘭一分為二 23:502022/03/27 國際 防堵疫情 上海明起分區封控 「人員足不出戶、公共交通停駛」 22:212022/03/27 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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