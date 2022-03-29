尖石竹60線秀巒路段土石崩落，阻斷雙向通車。（橫山分局提供／羅浚濱新竹傳真）

鋒面過境帶來連日豪雨，尖石鄉部分地區山壁土石鬆軟，在竹60線27至28K處秀巒路段，28日發生大片土石崩落，阻礙雙向通車，鄉公所積極搶修及警方配合疏導，該道路29日6時30分恢復通車。警方呼籲前往尖石後山地區民眾，出門前注意油水電及路況報導，放慢車速並注意車前狀態，確保行車平安。