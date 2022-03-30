日前網路上流傳一張疑似驅動IC大廠聯詠的薪資明細，其中分紅獎金總額高達1120萬，立刻掀起網友熱議。有男網友表示，醫師一直以來都是高年薪的職業，如今科技業的年薪反而不斷破記錄，好奇「醫生看到科技業領這麼多會感到絕望嗎」，再度引起討論，不少人認為醫生還是完勝科技業，不過也有人持相反意見。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，在台灣，醫生總是給人高人一等的感覺，不僅年薪輕鬆破300萬元，甚至扮演薪資「領頭羊」的角色，不過去年開始，科技業的年薪就不斷突破紀錄，從300萬到現在直接跳到1000萬元以上，讓他不禁好奇，「醫生看到科技業領這麼多會感到絕望嗎」。

對此，有網友認為，當醫生比當工程師更穩定，「醫生可以做到60幾歲，科技業能撐多久」、「科技業賺的錢最後還不是落到醫生口袋」、「科技業會提早跟醫師報到啊」、「科技業撐10年退休，醫生可以多做20年」、「醫生可以自己開診所，科技業可以自己開嗎」。

不過也有網友提出相反意見，覺得選擇科技業比較好，「世界首富就科技業」、「現在年輕醫生的肝比工程師還硬吧」、「科技業多的是40歲就退休的，醫師就省省吧」、「科技業中層的年薪就能贏過開業醫了」、「我認識台清交的工程師，30歲初頭就在美國搞新創了」。