有國民黨「最美發言人」之稱的李明璇，30日渡過29歲生日，臉書收到許多人祝福，她特地發文感謝大家祝她生日快樂。國民黨前青年部主任陳冠安發文表示，現在許多國民黨政治人物身上穿的飛行外套，就是由李明璇協助宣傳，將其推廣為「超夯商品」，大讚李是「無私俠女」。

李明璇30日在臉書發文表示，「謝謝一路走來，給我滿滿支持與愛護的人們，謝謝每一位偶然相遇的您，謝謝所有祝我生日快樂的大家」，並強調「我還是2字頭，謝謝大家」。

不少政壇、媒體圈友人祝賀李明璇生日快樂，包括前國民黨主席、立委江啟臣，還有台北市議員張斯綱、台北市議員參選人楊植斗、新北市議員參選人呂家楷，資深媒體人黃暐瀚、羅友志等人。

陳冠安發文提到，前陣子天冷了，許多國民黨政治人物、年輕夥伴都穿著有中華民國國旗的飛行外套，這件外套是國民黨電商中心的主力商品，短時間內就賣出超過千件，成為該黨的招牌穿搭。

陳冠安指出，很多人可能不知道，這件外套之所以能成為超夯商品，為國民黨開闢財源，背後最大功臣其實就是李明璇，當時她被詢問是否方便出席記者會代言外套，直接一口答應，沒有任何猶豫。

更讓陳冠安感動的是，李明璇代言當天不只一大早從高雄北上，9時30分抵達國民黨黨部開始拍攝，10點記者會第一個先講，10點10分就必須離開，趕去搭高鐵南下，因為中午她在高雄還有廣播。

陳冠安表示，李明璇為了國民黨，接到邀請後連有沒有交通津貼都沒問，就願意耗費半天南北奔走，高鐵搭了3小時，卻只在台北待40分鐘，以他同黨戰友的角度來看，「我覺得明璇更是國民黨最無私的俠女之一」。

耶～～我要回家過生日了！（轉圈） 謝謝一路走來 給我滿滿支持與愛護的人們 謝謝每一位偶然相遇的您 謝謝所有祝我生日快樂的大家 🎂🥰 #牡羊座 #我還在2字頭哦謝謝：） #MyBigDay 由李明璇發佈於 2022年3月30日 星期三