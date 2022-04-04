俄羅斯入侵烏克蘭，遭到西方國家經濟制裁，立陶宛近日也宣布停止從俄羅斯進口天然氣，並呼籲歐洲國家跟進，努力斷絕「與侵略者的能源聯繫」。資深媒體人黃暐瀚在節目中分析立陶宛的能源結構指出，若要讓立陶宛和俄羅斯翻臉很困難；同台的國際事務專家賴岳謙則忍不住直言，立陶宛喊話要別國跟進「太不厚道」。

綜合外媒報導，立陶宛總統瑙塞達日前在推特宣布，4月起立陶宛停止進口俄羅斯天然氣，「從這個月起，立陶宛不會再有俄羅斯天然氣」，並指出幾年前立陶宛政府的決定，讓今日能夠「無痛斷開與侵略者的能源關係」，他更向歐洲國家喊話：「如果我們能夠做到，歐洲其他地區也能做到。」

黃暐瀚4日在政論節目《國民大會》中指出，2010年之前，立陶宛核能發電的占比高達75%，後來因為要加入歐盟，開始增加天然氣發電的比例，同時也直接和俄羅斯買電。雖然立陶宛說要跟歐洲買電，但也要到2025年才能轉過去，立陶宛的電力、能源都來自俄羅斯，要跟俄羅斯翻臉很困難。

賴岳謙則直言，立陶宛人口才270萬人，德國有8000多萬人，立陶宛的服務業占比69%，工業占比26%，所以立陶宛的用電量不大，主要靠挪威和波蘭供應，加上俄羅斯給電，「他說我做到，你們怎麼都沒做到？」立陶宛這個說法太不厚道。