俄軍從烏克蘭首都基輔周邊撤離，並將重心放到烏克蘭東部，俄烏的軍事衝突仍未見和平曙光。前民進立委郭正亮分析，相對於不加入北約和中立化，對烏克蘭而言，更困難的是領土和撤軍的問題，戰爭時間拖越久，俄羅斯撤軍的機會就越低；同時，他分析各國動態後指出，局勢未來會怎麼發展，取決於烏克蘭總統澤倫斯基的智慧。

郭正亮今天(10日)在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，土耳其和俄羅斯之間頗有矛盾，土耳其是北約成員，烏克蘭找土國當擔保國，邏輯上有矛盾，但土耳其同意了，如果發生衝突，北約要不要連動呢？這很尷尬，且俄羅斯絕對不同意北約當擔保。郭認為，烏克蘭尋求中、印協助會是比較務實的方式，這兩國和俄國有一定關係，同意中立後，俄羅斯沒出兵的理由，若發生戰爭就是俄羅斯理虧，「我覺得只要中、印點頭大概就夠了。」

郭正亮坦言，烏克蘭不參加北約和中立化比較好處理，比較難處理的是領土和撤軍問題。烏東和克里米亞的地位要如何處理？俄羅斯吃到嘴巴的肉會願意吐出來嗎？「打越久，就會覺得成果很重要，撤軍機率越來越低，澤倫斯基自己要做明智的判斷。」

郭正亮指出，俄羅斯總統普丁的民調沒有下降趨勢，反而歐洲越來越疲憊，歐洲人越來越沒有熱情拖下去；美國總統拜登可能願意，因為美國年底才進行選舉，但法國總統大選第一階段投票在4月10日進行，第二階段投票則是在4月下旬，法國總統馬克宏若連任成功，還會繼續讓戰爭拖下去嗎？

郭認為，澤倫斯基要做智慧的判斷，「歐洲人煩了，對你是好是壞？」但另一方面，澤倫斯基要先凝聚內部政府共識，否則他自己也做不出決斷，且他要做的決斷都是痛苦的，俄羅斯兵臨城下，要的都是對烏克蘭不好的條件，「只是說你要表達出態度」，並爭取中、印斡旋，這就要取決於他的智慧了。