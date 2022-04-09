綜合外媒報導，法國總統大選第一輪投票即將在周日展開，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）與競爭對手瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的差距越來越小，使馬克宏動作頻頻，試圖拉抬自己的聲勢。他在日前接受採訪時為自己辯護，並回擊波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在5日對他與俄羅斯總統普丁談判的批評，狠嗆他是極右翼反猶太分子，其言論相當「可恥」。

莫拉維茨奇在周一嗆馬克宏:「馬克宏總統先生，您與普丁談判了多少次，取得了哪些成果？您是否停止了已經發生的任何行動？」他更進一步質問，「我們不該與罪犯談判，而是要打擊他們..沒人會與希特勒（Adolf Hitler，納粹領袖）談判。你會和希特勒、史達林（Joseph Stalin，蘇聯領導人）、波布（Pol Pot，前赤柬首相）談判嗎？」言下之意表示馬克宏與普丁的談判一無所獲。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）嗆馬克宏外交談判沒用

馬克宏在受訪時表示:「我以法國總統的名義與普丁談判以極力避免戰爭，並為歐洲建立了新的和平架構，我負有全部的責任。」他隨後也嗆莫拉維茨奇的言論「毫無根據」且「可恥」，他還稱莫拉維茨奇是一個禁止LGBT（同性戀族群）的極右翼反猶分子。

馬克宏受訪畫面

馬克宏表示莫拉維茨奇得到了極右翼政黨的支持，並指責他干涉法國選舉。

馬克宏說波蘭總理多次接見了他的競爭對手瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），並在法國選舉中「支持」這位法國的極右翼候選人。而瑪琳雷朋除了是極右派之外，她也是親俄派，在前一次競選落敗之後，她也多次與普丁見面，並獲得了來自俄羅斯的資金。

外界也擔心莫拉維茨奇會破壞歐盟團結，他在周一的談話中還指責某些歐洲領導人「拖延」和只會說木頭語言，也抨擊德國的天然氣政策助長普丁的實力，讓歐盟不能團結相抗俄羅斯。