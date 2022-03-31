竹市1家3口確診 關東國小師生、接觸者2187人採檢結果出爐 10:202022/03/31 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹市1家3口確診案，關東國小等2187人採檢全陰，圖為市府昨天緊急在校園清消。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市政府30日針對竹縣移工群聚案延伸家庭群聚案中，竹市確認的案23262（母）、案23263（女）、案23188（子）接觸者共2187人全面採檢，對象包含竹市東區關東國小師生、補習班以及其他場所（餐廳等）。新竹市衛生局表示，採檢結果今天出爐，全數皆陰性。 觀念平台－大陸「穩慎推進人民幣國際化」進程中的挑戰 蘇澳鎮長、員山鄉長 綠營敲定人選 #新冠肺炎 #台灣 #竹市 #23 #關東國小 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣權王－法人喊買 胡連敬鵬權證拉風 04:102022/03/31 證券．權證 人夫帶女密友出遊3天2夜「全睡車上」 元配因1理由敗訴 05:002022/03/31 社會 美方調查人員將赴華 揭東航空難謎團 04:102022/03/31 產業財經 人行：貨幣政策穩字當頭 04:102022/03/31 全球財經 林鄭坦言防疫讓人才流失 正研商對策 04:102022/03/31 焦點新聞 湖人慘輸獨行俠 跌出附加賽 04:102022/03/31 運動天地 第17屆‧2022愛心獎現正接受提名 09:002022/03/31 生活 投信季底作帳 強茂、台半蓄勢衝 04:102022/03/31 證券．權證 宜蘭凱旋國小外聘師確診！逾500師生採檢、綠博休園 09:082022/03/31 生活 他PO出「男女受困車內」喊熱求救照 老司機全笑了：別救 05:302022/03/31 社會 被誤認為這事拍裸體寫真 向娃悲吐生不如死：下輩子不要當藝人 10:372022/03/31 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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