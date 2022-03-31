新竹市政府30日針對竹縣移工群聚案延伸家庭群聚案中，竹市確認的案23262（母）、案23263（女）、案23188（子）接觸者共2187人全面採檢，對象包含竹市東區關東國小師生、補習班以及其他場所（餐廳等）。新竹市衛生局表示，採檢結果今天出爐，全數皆陰性。